Si chiude «Foglie su fogli(e)»: progetto sulla memoria partigiana in Valmarina- Video Si chiude sabato 30 e domenica 31 ottobre con la possibilità di partecipare all’installazione e ai laboratori, il percorso dell’associazione «Sotto Alt(r)a Quota» cominciato in primavera per celebrare la festa della Liberazione.

Un percorso lungo e ricco di iniziative che è cominciato in primavera quando il bosco rinasce per celebrare la festa della Liberazione e che si è protratto fino in autunno quando il bosco perde le foglie e si prepara a lasciare spazio a ciò che verrà.

Si tratta di Foglie su Fogli(e), un progetto artistico collettivo proposto dall’associazione «Sotto Alt(r)a Quota» sul tema della memoria partigiana.

L’atto conclusivo all’ex monastero di Valmarina, oggi sede del Parco dei Colli, sabato 30 e domenica 31 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 con laboratori aperti a tutti e la possibilità di vistare e di lasciare traccia sull’installazione collettiva realizzata grazie al lavoro di mille persone che la scorsa primavera hanno creato su un foglio di carta la propria rappresentazione di una foglia. Tutte le opere sono state esposte creando un bosco ideale di libertà e resistenza.

Guarda nel video di Tic Tac di che cosa si tratta. Le immagini e l’intervista a Damiano Fustinoni.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.fogliesufoglie.memoriapartigiana.it

Ecco da dove nasce il progetto Foglie su Fogli(e).

