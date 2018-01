Si preparerà per lo show a Bergamo?

Hunziker a Sanremo: sono gasatissima È ufficiale: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino faranno parte con Claudio Baglioni della squadra del Festival di Sanremo 2018, dal 6 al 10 febbraio su Rai1.

Il «capitano» Baglioni, la showgirl e l’attore sono al photocall ufficiale del festival, davanti all’ingresso del Casinò di Sanremo - sotto una pioggia scrosciante - dove si è tenuta la conferenza stampa ufficiale dell’evento. «Che emozione. Posso dire che sono davvero davvero davvero gasatissima» sono le prime parole di Michelle Hunziker.

«Ho scoperto di fare il festival prima attraverso i giornali e poi è arrivata la chiamata di Claudio. Sarà un’esperienza meravigliosa. Siamo tutti fan di Baglioni che ha portato tanto alla musica italiana. Lo conoscevo da bambina in Svizzera, conoscevo lui e Pippo Baudo. Mi sento veramente tranquilla, a livello musicale è numero 1. Non vedo l’ora».

Ed ecco qualche novità: Laura Pausini, Sting, Liam Gallagher, Thirty Seconds to Mars sono i nomi degli ospiti che sono stati fatti per il festival di Sanremo. «Noi li confermiamo, vediamo se li confermano anche loro», ha detto il direttore artistico Claudio Baglioni, senza sbottonarsi troppo. «Sul palco ci saranno tanti artisti. Oltre ai 28 in gara, tra campioni e giovani, il venerdì ci saranno altri 20 artisti per i duetti. E poi un congruo numero di artisti tra comici, personaggi dello spettacolo, altri colleghi», ha aggiunto Baglioni.

