Sipario sulla «Donizetti night» - Foto

La lirica alla conquista della città È iniziata la lunga notte di festa che trasformerà l’opera di Gaetano Donizetti in una grande festa per tutti. Bergamo chiusa al traffico e spettacoli in tutto il centro città fino a tarda notte.

La città per una notte si trasforma in un enorme palcoscenico in cui la lirica e gaetano Donizetti saranno protagonisti assoluti. Il centro sarà chiuso al traffico per permettere lo svolgimento di un centinaio di eventi organizzati per l’occasione in moltissimi luoghi della città e su 20 palcoscenici diversi. Basta lasciare l’auto fuori e incamminarsi tra le vie del centro per lasciarsi trasportare dalla musica e dall’allegria della Donizetti Night.

Ecco qui il programma dell’iniziativa.

Donizetti Night

(Foto by Diana Noris)

A ruba anche i biglietti a pagamento per l’opera Rita che si svolge alle 21.30 all’interno del Palazzo della Provincia di via Tasso.

Donizetti night

(Foto by Diana Noris)

Donizetti Night

(Foto by Diana Noris)

© RIPRODUZIONE RISERVATA