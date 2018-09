Stagione lirica, per gli under 25 biglietti a due euro per il debutto

Stagione lirica, per gli under 25

Biglietti a due euro per gli under 25 per il debutto della stagione lirica al Teatro Donizetti. La Fondazione Teatro Donizetti mette a disposizione un contingente di biglietti a pochi euro per i giovani tra i 18 e i 25 anni per «Il viaggio a Reims» di Giachino Rossini in scena il prossimo 5 e 7 ottobre al Teatro Sociale di Bergamo. Un modo - spiegano - per coinvolgere il giovane pubblico seguendo l’invito del ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, di rendere l’opera fruibile a tutti.

Gli under 25 potranno quindi assistere alla prima esecuzione bergamasca del titolo rossiniano, in un nuovo allestimento firmato dal regista Michal Znaniecki e che vede sul podio il loro coetaneo Michele Spotti, giovanissima bacchetta che si sta imponendo sui palcoscenici più prestigiosi. Anche il cast vocale è comprende i giovani vincitori del concorso AsLiCo.

Per l’occasione saranno dunque riservati 100 biglietti per Il viaggio a Reims acquistabili presso la biglietteria dei Teatri in Porta Nuova esibendo un documento che verrà richiesto anche per l’accesso in teatro.

Nel viaggio a Reims, «Cantata» scritta per l’incoronazione di Carlo X a Reims nel 1825, Rossini mette in scena con la consueta maestria e umorismo la società che celebra, viva in tutte le ossessioni, paure, isterismi, qualità e debolezze. Ne viene fuori un caleidoscopio di piccoli conflitti quotidiani, amori e piccoli gesti, tra fashion victim d’altri tempi, amanti, timide ragazze, personaggi a volte caricaturali, a volte dolorosamente veri, resi magnificamente dalla musica di Rossini.

