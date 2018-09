Stasera la finale di Miss Italia

C’è la bergamasca Patrizia Bendotti La finale del concorso andrà in onda su La7 alle 21.10 del 17 settembre. Abolita la categoria curvy e istituita una fascia Fabrizio Frizzi. Tra le 33 Miss pronte a contendersi il titolo, anche la bergamasca Patrizia Bendotti da Lovere e Chiara Bordi, prima a sfilare con una protesi.

È arrivato il giorno della finale e in gara c’è una bergamasca, Patrizia Bendotti di Lovere. Il paese e tutta la nostra provincia si sta mobilitando per votarla. Da oltre trent’anni non c’è una Miss Italia bergamasca. Sono 33 le finaliste che si contenderanno l’ambita corona. C’è altra Bergamo nella finale, Francesco Facchinetti alla conduzione insieme a Diletta Leotta.

Diletta Leotta, Patrizia Mirigliani e Francesco Facchinetti durante la conferenza stampa di presentazione della 79/a edizione di Miss Italia

