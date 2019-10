Su il sipario, torna il Teatro dei bambini

Si va in scena dal 27 con «A naso in aria» La rassegna di «Associazione Arts». Due le importanti novità di questa trentesima edizione: l’ora di inizio degli spettacoli anticipata alle 15,30 e l’allargamento della rassegna ad altre due sedi oltre allo storico Auditorium di piazza della Libertà: il Teatro Qoelet di Redona e l’Auditorium Ermanno Olmi. Domenica 27 ottobre primo spettacolo all’Auditorium. Qui tutte le informazioni.

Un grande-piccolo cartellone per piccoli-grandi spettatori. L’anno teatrale 2019-20 segna cambiamenti significativi e costringe a volgere lo sguardo alle trenta edizioni trascorse. L’inizio, nel 1988, fu con la cooperativa «Sezione aurea», che passò poi il testimone ad «Associazione Arts», nel 2006. Numerosissime sono state le compagnie ospiti, a cominciare dai tanti professionisti bergamaschi: un unicum nel panorama teatrale nazionale.

Anche gli spettatori della domenica, bambini allora, li ritroviamo oggi accompagnatori di altri bambini. Questi ultimi sono portati a teatro anche da giovani insegnanti, assertori delle qualità educative dei linguaggi scenici, tanto quanto i loro predecessori, pionieri negli anni ’70. Un lungo filo narrativo che ci porta alle novità di quest’anno: l’ora di inizio degli spettacoli anticipata alle 15,30 e l’allargamento della rassegna ad altre due sedi: il Teatro Qoelet di Redona, ottimamente collegato e con un ampio parcheggio gratuito, e l’Auditorium Ermanno Olmi, che ospita i burattini il sabato pomeriggio, spazio di recente apertura, di pertinenza della Provincia di Bergamo, oltre allo storico Auditorium di piazza della Libertà.

«A naso i n aria» in cartellone domenica 27 ottobre

Un cartellone composto da ben 22 spettacoli, da domenica 27 ottobre a lunedì 16 marzo, che affianca agli appuntamenti festivi e prefestivi, novità assolute in replica mattutina per le scuole. Si inizia domenica 27 ottobre, inizio ore 15.30, all’Auditorium di piazza della Libertà a Bergamo con «A naso in aria» di Schedia Teatro (Milano), spettacolo finalista di In-Box Verde, tratto da «Marcovaldo, ovvero le stagioni in città» di Italo Calvino. Teatro d’attore e d’animazione video, è uno spettacolo per tutti, dai sei anni. Con Valerio Bongiorno e Sara Cicenia, testo e regia Riccardo Colombini, scene Marco Muzzolon.

BIGLIETTI E INFORMAZIONI

Spettacoli festivi e prefestivi: inizio ore 15,30. In caso di doppia replica, anche ore 10,45

Ingresso adulti e bambini 6 euro. Ridotto con tessera PassePartout, per il pubblico bambino. Prevendita on line dalla pagina Facebook (www.facebook.com/ITeatriDeiBambini), con posto libero riservato. In ogni teatro, le casse aprono un’ora prima degli spettacoli.

Gli spettacoli hanno una durata di circa 60 minuti, a eccezione dello spettacolo del 22 febbraio, in due atti, durata 90 minuti.

Repliche scolastiche. Unica replica ore 10, doppia replica ore 9 e ore 10,30. Prenotazione obbligatoria, ingresso 5,50 euro. Insegnanti accompagnatori omaggio.

La programmazione dell’iniziativa è a cura di Tiziana Pirola, Federica Falgari e Luca Loglio. Per la segreteria e la biglietteria Mariella Imberti. In collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio-Museo del Burattino, Doc Servizi Bergamo, Teatro Prova, Associazione Le Piane e Lab 80, e con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca e di Comune e Provincia di Bergamo.

Non mancheranno i burattini!

