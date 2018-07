Su la cresta! Inizia il Punk Rock Raduno

Protagonisti CJ Ramone e «Punkability» Un sogno che diventa realtà. Prima le registrazioni in studio, poi il concerto dal vivo. Un’esperienza meravigliosa per i ragazzi diversamente abili della Onlus Isola che non c’è di Cassina Rizzardi (Como), protagonisti del documentario «Punkability» e del Punk Rock Raduno, festival musicale in programma dal 12 al 15 luglio all’Edoné di Bergamo.

Grazie a Punk Goes Acoustic, progetto benefit del dj di Virgin Radio Andrea Rock, i ragazzi hanno avuto la possibilità di entrare in uno studio di registrazione per incidere “Ma Boh Non So”, riadattamento in italiano di una storica canzone punk rock, “Blitzkrieg Bop” dei Ramones, gruppo di riferimento per il Punk Rock Raduno.

La loro esperienza in sala di incisione è raccontata dal documentario “Punkability”, presentato in anteprima durante i giorni del festival. Ma non finisce qui perché nel pomeriggio di domenica 15 luglio i ragazzi diversamente abili della Onlus L’isola che non c’è saliranno sul palco del Punk Rock Raduno per cantare e suonare dal vivo “Ma Boh Non So” e altri pezzi del loro repertorio rock&roll.

Un live indimenticabile, per loro e per il pubblico del Punk Rock Raduno. Punkability al Punk Rock Raduno domenica 15 luglio, h. 15 Ingresso gratuito.

Giunto quest’anno alla terza edizione, il Punk Rock Raduno è un evento che ogni estate attira a Bergamo pubblico da tutto il mondo, fan del punk rock più semplice e veloce, un genere che ha segnato indelebilmente la cultura pop: pensate alla musica suonata da rock star come i Green Day oppure al logo con l’aquila armata di mazza da baseball stampato sulle t-shirt abbinate a sneaker, jeans strappati e giacche di pelle.

Dal 12 al 15 luglio, il Punk Rock Raduno porta allo Spazio Edoné e in tutta la città di Bergamo lo spirito dei Ramones: tanta musica live, dischi in vinile, arte, grafica ed editoria do it yourself, tatuaggi, cucina, sport, cinema e molto altro.

E il protagonista assoluto sul palco della terza edizione del Punk Rock Raduno sarà CJ Ramone, bassista dei Ramones dal 1989 al 1996, che giovedì 12 luglio suonerà accompagnato da un’ormai storica band punk rock italiana: i Manges.

Tante le band in cartellone: gli americani Queers, Bombpops, Dan Vapid and the Cheats, Even in Blackouts e il meglio della scena punk rock europea.

Tra gli eventi di questa terza edizione del Punk Rock Raduno ci saranno mostre dedicate ai Ramones con fotografie, poster e memorabilia esposti a Bergamo dal Ramones Museum di Berlino e da Ramones.World, realtà tutta italiana che ha pubblicato libri e organizzato eventi dedicati ai Ramones.

Imperdibile l’appuntamento di sabato 14 luglio: una partita di roller-derby tra le Crimson Vipers di Bergamo e le Fearless Bruisers di Innsbruck, con tanto di concerto tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo.

L’ingresso a tutti gli eventi del Punk Rock Raduno è gratuito e il festival è aperto a tutti, famiglie con bambini compresi. D’altronde, i Ramones erano e rimangono una grande famiglia.

