Teatro all’aperto, 35 date in 25 luoghi

Dal 15 agosto «A Levar l’ombra da terra» 35 date in 19 diversi comuni della Bergamasca. Tutto gratuito e tutto all’aperto.

Due novità rispetto al calendario già presentato: la prima è prevista per domenica 16 agosto: il comune di Rovetta ospiterà Quelli che …Parole a mezz’aria, con Alberto Salvi e Luigi Suardi e alcuni degli splendidi racconti di Beppe Viola. Altra aggiunta al programma è l’appuntamento a Premolo del 19 agosto con Neanche fossimo Gaber; alla voce Walter Tiraboschi accompagnato alla chitarra da Lorenzo Monguzzi per un omaggio divertente e delicato al grande artista milanese.

La partenza non subisce alcuna modifica e ad inaugurare la nuova edizione di A levar l’ombra da terra sarà Holy pop concert, concerto miscellanea di hit mariane, sacre, popolari, brani filosofici, aneddoti, liriche, affidati al duo Michele Marinini & Oscar Del Barba.

A seguire, in questi primi 9 giorni di festival, gli appuntamenti tra reading, musica e film saranno ben 11. Clicca qui per il programma dettagliato.

In questa prima di trance di programmazione anche il primo dei tre appuntamenti “in vetta”:il 23 agosto A levar l’ombra da terra porterà al Rifugio Gherardi con il concerto per voce ed elettronica Perpetual possibility di Camilla Battaglia, l’appuntamento prevede poi la possibilità di cenare insieme e pernottare al rifugio. “In vetta” è realizzato in collaborazione con Cai - Bergamo.

L’ingresso a tutte le serate resta gratuito per il pubblico che è da quest’anno invitato ad effettuare la prenotazione sul sito www.alevarlombradaterra.it per il rispetto dei protocollianti - Covid

Dunque sono 35 le date in cartellone tra spettacoli teatrali, reading musicati, cinema e danza. 19 i Comuni coinvolti, che ospitano e sostengono gli appuntamenti di spettacolo. La rassegna è organizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca, Sistema Bibliotecario della Valseriana, CAI Bergamo e con la collaborazione di BAM! Strategie culturali, Festival Danza Estate.

Coma quando fiori piove, spettacolo in scena giovedì 26 ad Azzano San Paolo per il festival A levar l'ombra da terra. In scena Walter Leonardi con Flavio Pirini, Alice Redini e Paola Tintinelli foto Silvia Varrani

