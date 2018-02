Teatro, Erbamil raddoppia a Ponteranica

Spettacoli il sabato e anche la domenica La storica compagnia bergamasca riprende la stagione con una nuova proposta «tout public» per famiglie con figli di età superiore agli 8 anni. primo spettacolo domenica 4 febbraio alle 17 con «L’allocco non è mica stupido».

C’è una novità nella stagione 2018 di Erbamil al Teatro Comunale di Ponteranica: a fianco del tradizionale appuntamento del sabato sera, inaugura una rassegna la domenica pomeriggio «tout public» cioè con spettacoli adatti a famiglie con figli di età superiore agli otto anni e godibili anche dagli adulti, di ogni età per l’appunto. Sono, infatti, già numerose le proposte di teatro domenicale per i più piccoli a Bergamo e vorremmo con questa proposta offrire un’alternativa ai genitori per «quando i figli crescono» senza escludere gli adulti curiosi di godersi un simpatico spettacolo al pomeriggio.

L’allocco non è mica stupido della compagnia Erbamil

Si comincia domenica 4 febbraio con «L’allocco non è mica stupido», comica performance ispirata dai racconti di Mauro Corona sugli animali del bosco, il 25 febbraio con il debutto di «Pinocchio Quiz Show» novità assoluta, dove il famoso burattino diventa oggetto di un gioco a quiz, il 4 marzo con «Smart Energy» e il 18 marzo con «Amare Acque Dolci» Erbamil ripropone due classici del suo impegno comico-ecologico, il 25 marzo Eliseo Cannone con «Gli Sgraffignoli», l’8 aprile «The Big Adventure», fantasy teatrale scritto e diretto da Francesca Beni ed infine il 15 aprile «Buchi nel deserto», romanzo d’avventura recitato e cantato da Pier Frugnoli, Eliseo Cannone e Miriam Gotti.

FABIO COMANA, regista, attore e cofondatore di Erbamil

La rassegna del sabato sera iniziata il 27 gennaio con un omaggio alla Giornata della Memoria, grazie al suggestivo spettacolo «Polvere umana» di Coltelleria Einstein, ispirato alle opere di Primo Levi. Il 17 febbraio debuttano i giovani di Progetto Young con «Il suono della conchiglia», ispirato dal celebre romanzo «Il signore delle mosche», il 10 marzo Nuove Cosmogonie Teatro di Torino presenta “L’uomo che pesò il mondo”, originale racconto fra filosofia e scienza, il 24 marzo Giorgio Boccassi interpreta «Diavolo Rosso» storia del famoso ciclista Gerbi che ispirò la nota canzone di Paolo Conte. Si finisce con «Affacciati alla finestra amore mio», ripresa dello spettacolo comico/musicale di Erbamil in versione rinnovata. Direttore Artistico: Fabio Comana. Organizzazione: Erbamil. Biglietti, Sabato ore 21.00 : intero € 10 - ridotto € 8.

Domenica ore 17: intero 8€ - ridotto 6€.

Tutte le info: www.erbamil.it

