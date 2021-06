The Kolors, il 18 giugno il nuovo singolo, concerto al Lazzaretto - Il programma di Estate 2021 Ecco il programma di eventi promossi dal Comune di Bergamo a partire da giovedì 17 giugno.

Lazzaretto - Estate 2021 promossa dal Comune di Bergamo parte giovedì 17 giugno con una serata speciale a ingresso gratuito. In programma «Seconde vite», talk con Mara Maionchi e Giorgio Gori alla scoperta delle seconde vite dei due protagonisti: storie e aneddoti che collegano la vita di Mara e quella dell’oggi sindaco Giorgio Gori. L’intervista sarà moderata da Gianluca Gazzoli, conduttore televisivo e speaker radiofonico.

Mara Maionchi

A seguire «La Meccanica dell’allegrezza» concerto a cura di Graziano Gatti Quadri e Upper Lab: ispirato alle tradizioni bergamasche, sarà metafora di quello che la nostra Terra ha vissuto durante la pandemia, a ritmo di jazz, rock e improvvisazione.

«La Meccanica dell’allegrezza»

Venerdì 18 giugno si prosegue con «Maxima. Solo la luna ci ha visti passare»: Maxima parte dalla Siria per raggiungere l’Olanda nel 2015. È una ragazza di 14 anni, in spalla uno zaino troppo grande e al collo il foulard della madre. Un viaggio fatto di confini mutevoli, di controlli, di piedi che sanguinano, di lunghe attese e preghiere sotto la luna del Mar Egeo. Al termine sarà possibile partecipare a una conversazione con Maxima Lava Suleiman, con l’autrice del libro Francesca Ghirardelli e con i protagonisti dello spettacolo teatrale.

«Maxima. Solo la luna ci ha visti passare»

Sabato 19 giugno, concerto dei The Kolors che torneranno a esibirsi dal vivo in tutta Italia con il loro «Cabriolet Panorama tour». Dopo il successo ottenuto con brani come «Pensare male», «Los Angeles», «Non è vero» e «Mal di gola» e i primi posti della classifica radio, la band multiplatino è tornata col nuovo singolo Electro Funk «Cabriolet Panorama» ed è pronta a portare sul palco i più grandi successi.

Poi, sino al 21 agosto, un fitto programma di cabaret, con artisti come Raul Cremona, Leonardo Manera e Gioele Dix, di musica jazz, di musica classica, di pieces teatrali a cura di realtà importanti del territorio tra cui Fondazione Teatro Donizetti, Festival Pianistico, Festival DeSidera, Teatro Caverna, Teatro Ex Drogheria, e concerti di grandi artisti del calibro di Gianna Nannini, Arisa, Noemi, Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti e tanti altri ancora da annunciare.

Come per la scorsa edizione, si è privilegiata una politica di prezzi dei biglietti calmierati, per favorire il più possibile la partecipazione di tutta la cittadinanza, con un range che va dai 5 ai 22 euro, a seconda della tipologia dello spettacolo. Per informazioni: www.comune.bergamo.it e www.lazzarettobergamo.it.

