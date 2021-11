Torna a Bergamo #UpToTwelve, un weekend in famiglia all’insegna della gentilezza Dopo un primo lancio che ha visto partecipare molte famiglie alle attività promosse da #UpToTwelve nei weekend estivi, l’iniziativa bergamasca dedicata alle famiglie torna a proporre attività educative, culturali e ludiche sul territorio per una giornata in famiglia. Uptotwelve, in collaborazione con il Comune di Bergamo, torna il 13 novembre nella giornata mondiale della gentilezza.

«Abbiamo deciso di inaugurare le date autunnali del nostro progetto in un giorno dal significato molto importante. La gentilezza è un elemento fondamentale del saper vivere, non costa nulla ma fa del bene a chi la pratica e a chi la riceve: un gesto gentile, una parola gentile, uno sguardo gentile. Ci piace che i nostri bambini la conoscano e la vivano fin da piccoli e così abbiamo scelto questo weekend, a titolo simbolico, per dare luce ad un atteggiamento che per noi significa rispetto, generosità, disponibilità, ascolto, accettazione. E così, tutte le nostre attività saranno unite da un fil rouge: appunto la gentilezza», dicono le organizzatrici.

13 e 14 Novembre

Il primo weekend autunnale #UpToTwelve prenderà il via, come detto, sabato 13 novembre presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Gamec con un percorso che vedrà inizialmente coinvolta Francesca Valla, la famosa Tata della TV, nella narrazione di una lettura animata per i bambini e la successiva visita guidata animata ed esperienziale di un’ora, specializzata per famiglie con un’attenzione particolare ai bambini, del Museo che ospita la mostra dal sapore internazionale «Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione».

A seguire una visita guidata animata, sempre dedicata ai bambini, della splendida mostra in essere in Accademia Carrara, la pinacoteca bergamasca. Qui l’educatrice museale guiderà i bambini in un percorso interattivo alla ricerca della gentilezza celata nelle opere. Per le famiglie partecipanti sarà poi possibile visitare in autonomia il Museo Civico di Scienze Naturali E. Caffi, partecipare ad un tour della bellissima città alta, cuore antico della città di Bergamo, con una guida specializzata e vivere, meteo permettendo, una splendida avventura sugli alberi al Parco Avventura (Torre Boldone/Roncola).

Come funziona il progetto

Le famiglie interessate a partecipare all’iniziativa devono scaricare la Family App Italiana PupAPPa e iscriversi ad almeno due esperienze #UpToTwelve compilando il form dedicato. Essendo le esperienze #UpToTwelve a numero chiuso è necessario accreditarsi e attendere l’email di conferma nella quale verranno date tutte le indicazioni per partecipare alle esperienze culturali ed educative dedicate alla propria famiglia.

Le famiglie #UpToTwelve verranno accolte il sabato dal team dell’organizzazione e, dopo una breve spiegazione, verrà consegnato ai bambini partecipanti un kit e fornite alle famiglie leindicazioni più importanti. Tutti i partner del progetto garantiscono la gratuità per i bambini fino ai 12 anni appartenenti al nucleo famigliare iscritto ad #UpToTwelve e una scontistica riservata per i genitori mentre le visite guidate animate sono offerte a grandi e piccini dalle organizzatrici di #UpToTwelve.

Le strutture partecipanti

Hanno aderito all’iniziativa #UpToTwelve la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea GAMEC,l’Accademia Carrara, il Museo di Scienze Naturali E. Caffi, il Parco Astronomico Torre del Sole,e, nei mesi di apertura, il Parco Avventura Torre Boldone/Roncola. Al progetto #UpToTwelve siaggiunge la preziosa collaborazione di Play Sport Academy che coinvolgerà, nel periodo primaverile, le famiglie in esperienze in mezzo al bosco con l’e-bike.

Le ideatrici

#UpToTwelve nasce dall’idea di tre professioniste bergamasche che legate da un fil rouge hanno deciso di unire le proprie esperienze e le proprie competenze e dare vita ad un’iniziativa che vuole rendere Bergamo una città family friendly.

Francesca Valla - insegnante di scuola primaria, autrice di libri per genitori e per bambini, counselor, famosa tata del programma “S.O.S Tata” ed esperta educativa sui media. Titina Griffini, House Manager e fondatrice di SoEasyAgency, punto di riferimento dell’accoglienza e del turismo in città alta. Tiziana Genise - giornalista del magazine di turismo Cosasifa.com, cresciuta tra una macchina da scrivere e un’agenzia, è un’appassionata viaggiatrice e una divoratrice di libri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA