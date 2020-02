Torna Nuovi Suoni Live a Bergamo

Nel 2015 vinsero i «Pinguini» Torna Nuovi Suoni Live, lo storico e consolidato concorso musicale di Bergamo che quest’anno compie 18 anni. Tante sono le band che sono passate nel corso degli anni, e tante quelle che grazie al premio sono riuscite a farsi conoscere consolidando la propria carriera professionale vedi da ultimi i Pinguini Tattici Nucleari, vincitori dell’edizione 2015 del concorso e sul podio del Festival di Sanremo 2020.

Il concorso è riservato ad artisti singoli e gruppi musicali bergamaschi i cui componenti abbiano un’età massima di 29 anni. I 12 gruppi semifinalisti, selezionati da una giuria di esperti, avranno la possibilità di suonare live negli spazi giovanili della città di Bergamo Edoné e Polaresco, che negli anni sono diventati punti di riferimento per le band musicali cittadine e no. Delle 12 band, ne verranno selezionate 3 che accederanno alla fase finale del concorso, che quest’anno si svolgerà in occasione di un importate festival organizzato in città: «Clamore», che da tre anni offre l’opportunità di esibizione a tutti i progetti musicali della Bergamasca.

La band vincitrice di Nuovi Suoni Live riceverà un premio dal valore di 2000€, da utilizzare per consolidare il proprio percorso musicale, e, novità di quest’anno, la possibilità di suonare durante un importante festival della provincia. La seconda classificata avrà diritto a un premio di 1000€ e la possibilità di esibirsi durante un importante festival della Bergamasca. È previsto quest’anno anche un terzo premio dal valore di 500€.

Il vincitore della sezione Metal del concorso avrà invece l’opportunità di esibirsi il 4 agosto a Filago al festival Metal For Emergency. La scadenza per la consegna delle iscrizioni è venerdì 10 aprile ore 12. I gruppi interessati potranno trovare tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione al sito www.giovani.bg.it.

