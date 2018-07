Tutto pronto per il Sarnico Busker festival

Artisti di strada da tutto il mondo Da oggi piazze, lungolago e centro storico invasi dall’arte di strada. Predisposti parcheggi e bus navetta.

Tutto pronto per il Sarnico Busker Festival, Festival internazionale dell’arte di strada, una delle rassegne più importanti di settore, alla sua ventesima edizione. Da oggi a domenica, centinaia di artisti, acrobati, ballerini, mimi da tutto il mondo si danno appuntamento sul lago d’Iseo.

Il sipario si alza stasera, dalle 20,30, domani sempre alle 20,30 mentre sabato 28 luglio alle 18 e domenica anche dalle 10 alle 12,30 e poi dalle 18 (sempre fino a mezzanotte inoltrata). Ce n’è per tutti i gusti, per grandi e piccini. Cirque nouveau, circo acrobatico, teatro di figura, teatro urbano, teatro danza, acrobatica aerea su teli e trapezio, giocoleria con il fuoco, funambolismo ed equilibrismo, mimo, burattini, musica. Non solo piazze e lungolago ma diversi spettacoli itineranti per le vie del centro storico: trampolieri, equilibristi, street band musicali condurranno il pubblico tra le vie della contrada. L’ingresso è libero e gratuito.

Il festival è anche occasione di shopping. Oltre all’apertura dei negozi del centro fino a mezzanotte, sul lungolago di Sarnico si passeggia tra le bancarelle del Mercatino del Busker, con artigianato artistico, etnico e curiosità. Dicono gli organizzatori: «Per godersi appieno il Sarnico Busker Festival è consigliabile arrivare con anticipo rispetto all’orario di inizio degli spettacoli e usufruire dei parcheggi segnalati, tra cui, consigliati a Sarnico, via Predore zona lidi (a pagamento fino alle 17,30); a Paratico, all’oratorio; via Mazzini-area commerciale e via Rita Levi Montalcini». Grazie alla collaborazione con Visit Lake Iseo, domani, sabato e domenica è disponibile un bus navetta da Marone a Paratico (fermate: Sale Marasino, Sulzano, Pilzone, Iseo, Cremignane, Clusane). Orari delle corse e acquisto biglietti on line sul portale visitlakeiseo.info oppure all’Info Point di Marone, Sulzano e Iseo. Info: sarnicobuskerfestival.it.

