«UP» non apre più in via San Francesco

«Date annullate, cerchiamo nuova sede» «A volte accadono dei colpi di fulmine. Ci si innamora di un luogo che da subito si sente casa». Inizia così la comunicazione dei titolari di Up, il nuovo locale che avrebbe dovuto aprire a breve, esattamente il 6 ottobre prossimo, in via San Francesco. ma UP non aprirà più e l’annuncio necessario è quello di informare «che i tanti appuntamenti musicali previsti da ottobre e che già sono circolati sul web sono stati annullati».

«UP è il progetto e un circolo Arci di una squadra di musicisti e appassionati: uno spazio dedicato alla musica, alle buone vibrazioni con rassegne jazz, musica del territorio, laboratori e seminari, dj-set. È un enorme dispiacere comunicare che la nostra idea di circolo non prenderà più forma in pieno centro a Bergamo, in Via San Francesco d’Assisi 6. Il nostro sogno si è infranto a poche settimane dalla sua partenza, a comunicazione avviata, a calendario di eventi per i primi mesi già chiuso e che purtroppo non potrà essere rispettato. I nostri pensieri e sentiti ringraziamenti vanno all’Associazione Arci che ci ha sempre sostenuto e agli artisti coinvolti che, siamo sicuri, continueranno a credere nel progetto».

E ora? «Cercheremo una casa nuova, altre mura da amare e da abbellire, da vivere, da fare nostre e vostre».

