Valorizzare il quartiere della Malpensata

Al via «Trasfigurazioni», si parte domenica Trasfigurazioni è un progetto per la valorizzazione della storia e della cultura dei territori, finalizzato alla creazione di nuove narrazioni artistiche, ideato e organizzato dall’associazione culturale bergamasca Compagnia Trasfigura, fondata da Serena Gotti e Alice Laspina, con il sostegno del Comune di Bergamo e di Spazio reti sociali.

La prima edizione è dedicata al quartiere della Malpensata di Bergamo, inteso come centro di attività culturali, scambio relazionale e condivisione sociale, protagonista di laboratori artistici che si svolgeranno nel mese di maggio (iscrizioni via mail: trasfigurazioni.lab@gmail.com) e di due giornate di apertura alla città, a ingresso libero e gratuito, fissate per sabato 25 e domenica 26 maggio.

Quattro laboratori per quattro tematiche, quattro arti per quattro narrazioni differenti del quartiere: i laboratori di sperimentazione sono il cuore pulsante di Trasfigurazioni, per approfondire la storia che ha contraddistinto la Malpensata attraverso le forme del suono, del video, del teatro e della fotografia. Dai bambini agli adulti, ogni attività è dedicata a una specifica fascia d’età.

Ecco tutti i laboratori

BUCKETS! Laboratorio di percussioni improvvisate per bambini dai 7 agli 11 anni a cura di Sebastiano Ruggeri

Un laboratorio di percussioni che spazia dalla body percussion all’uso di oggetti quotidiani, per divertirsi scoprendo le sonorità inaspettate di una pentola o di un secchio di plastica e creare una performance musicale ispirata alle suggestioni di uno dei punti di ritrovo più noti e «rumorosi» della Malpensata: il mercato del lunedì!

DATE: lunedì 6 e 13 maggio (16.45 – 18.45), domenica 12 e 19 maggio (16.30-18.30). LUOGO: Auditorium Gramsci (via A. Furietti 21, BG). Presentazione performance musicale: sabato 25 e domenica 26 maggio, parco della Malpensata.

GATE VIDEO LAB Laboratorio di videomaking con l’uso di uno smartphone per ragazzi/e dai 14 ai 18 anni a cura di Alberto Pedruzzi

Un corso per avvicinarsi alle regole di composizione video e realizzare il proprio progetto dedicato ai luoghi che hanno caratterizzato la Malpensata degli ultimi 100 anni.

DATE: giovedì 9 e 16 maggio (16.00 – 18.00), martedì 14 e 16 maggio (16.00-18.00)

LUOGO: Auditorium Gramsci (via A. Furietti 21, BG) e uscite in esterna nel quartiere. Presentazione video collettivo: sabato 25 e domenica 26 maggio, sala interna spazio GATE. Costo lab: 18 euro comprensivo di quota assicurativa. Per iscriversi inviare un’e-mail a trasfigurazioni.lab@gmail.com indicando nell’oggetto il nome del laboratorio e i dati del partecipante (nome, cognome, età, codice fiscale) o chiamare il numero 345 5055810 (Serena).

DILATAZIONI URBANE Laboratorio di performance teatrale in spazi urbani per adulti/e dai 18 anni a cura di Alice Laspina

Un quartiere non è solo uno spazio, ma un insieme di racconti, leggende ed esperienze soggettive che il teatro permette di far emergere in modo simbolico. Attraverso la creazione di brevi azioni itineranti si evocheranno episodi e personaggi curiosi che hanno segnato la storia del quartiere.

DATE: domenica 5-12-19 maggio (15.00 – 18.00), giovedì 9 e 23 maggio (20.30-22.30). LUOGO: Auditorium Gramsci (via A. Furietti 21, BG) e uscite in esterna nel quartiere. Presentazione performance teatrali: sabato 25 e domenica 26 maggio, parco della Malpensata. Costo lab: 18 euro comprensivo di quota assicurativa. Per iscriversi inviare un’e-mail a trasfigurazioni.lab@gmail.com indicando nell’oggetto il nome del laboratorio e i dati del partecipante (nome, cognome, età, codice fiscale) o chiamare il numero 345 5055810 (Serena).

MALPENSATA MANDA A DIRE Laboratorio di racconto fotografico di comunità per adulti/e dai 35 anni a cura di Francesca Gabbiadini

Un laboratorio dedicato allo studio degli elementi della composizione fotografica alla scoperta delle storie degli abitanti della Malpensata, attraverso il ritratto di volti, corpi e persone del quartiere.

DATE: Lunedì 13 e mercoledì 15 maggio (20.30 – 22.30), sabato 18 maggio (10.00 – 14.30), domenica 19 maggio (10.00 – 12.00).

LUOGO: Auditorium Gramsci (via A. Furietti 21, BG) e uscite in esterna nel quartiere. Presentazione mostra fotografica: sabato 25 e domenica 26 maggio, parco della Malpensata. Costo lab: 18 euro comprensivo di quota assicurativa. Per iscriversi inviare un’e-mail a trasfigurazioni.lab@gmail.com indicando nell’oggetto il nome del laboratorio e i dati del partecipante (nome, cognome, età, codice fiscale) o chiamare il numero 345 5055810 (Serena).

LE SERATE DI TRASFIGURAZIONI – Dopo la realizzazione dei laboratori artistici aperti a tutte le fasce d’età, dedicati a suono, videomaking, teatro e fotografia, sabato 25 e domenica 26 maggio, presso il parco della Malpensata, si terranno le due serate conclusive a ingresso libero e gratuito, in cui verranno presentate le narrazioni artistiche costruite durante i laboratori dai partecipanti stessi. A seguire gli incontri informali dedicati ad approfondimenti sulla storia e la cultura popolare del quartiere Malpensata, moderati da Martina Giavazzi (Conversas Bergamo).

Ore 16.45 Dilatazioni urbane – performance teatrale itinerante Ore 17.00 Buckets! – performance musicale con oggetti di scarto Ore 17.45 Dilatazioni urbane – performance teatrale itinerante

Ore 18.00 Malpensata manda a dire – inaugurazione mostra fotografica Ore 18.45 Dilatazioni urbane – performance teatrale itinerante Ore 19.00 Video Gate – proiezione video continua Ore 19.45 Dilatazioni urbane – performance teatrale itinerante Ore 21.00 Conversas – talk informali moderati da Martina Giavazzi (Conversas Bergamo) Sabato 25 maggio parlerà Nicola Feninno (direttore di CTRL Magazine) Domenica 26 maggio parlerà il prof. Renato Ferlinghetti (Università degli Studi di Bergamo)

COMPAGNIA TRASFIGURA – Trasfigurazioni è un progetto ideato e organizzato da Compagnia Trasfigura, associazione culturale che si occupa di produzione di spettacoli teatrali e di progettazione artistica sul territorio. Le due rappresentati, Serena Gotti e Alice Laspina, si incontrano nel 2016 ed iniziano una ricerca che unisce il teatro di prosa e il teatro fisico mirando ad un coinvolgimento più ampio di tutte le arti visive. La loro prima produzione indipendente è lo spettacolo Doppi sensi. Il gioco delle parti.

