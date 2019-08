Verdena 20 anni dopo... «Verdena»

In uscita un doppio cd del disco d’esordio Compie vent’anni il primo album del gruppo bergamasco, uscito nel marzo del 1999. Per celebrarlo una riedizione con inediti e chicche tenute sin qui nel cassetto.

Fu un’evento e un’emozione vedere il video di «Valvonauta» trasmesso su Mtv, il primo singolo tratto dall’album d’esordio dei Verdena che si intitolava proprio «Verdena». Allora, nel 1999, Mtv era ancora considerata la bibbia della musica, passare nella sua programmazione rappresentava una vera e propria consacrazione, un sogno per tutti quelli che facevano musica e per i gruppi italiani, per di più esordienti come lo erano i tre ragazzi di Abbazia di Albino, fu quasi uno choc. Di certo non fu un’apparizione fugace, se a 20 anni di distanza il gruppo bergamasco è considerato tra i gruppi rock che più hanno segnato la musica italiana negli ultimi 20 anni.

E proprio per celebrare quel folgorante inizio, il 20 di settembre uscirà un doppio cd e triplo vinile di «Verdena» arricchito da contenuti inediti. Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo sui suoi canali social con un post in cui si annuncia che Alberto e Luca Ferrari e Roberta Sammarelli sono in fase di registrazione del nuovo album. Nell’attesa, che conoscendo i ragazzi potrebbe anche protrarsi per diversi mesi, possiamo goderci questa chicca.

Il doppio CD contiene l’album originale, la cui prima traccia – Ovunque – presenta un mix alternativo alla prima versione ormai dispersa. Come si evince dal sottotitolo, il secondo disco contiene, invece, “5 Relitti, 2 Residui, 2 Avanzi e un Demo”. Due di questi brani sono già contenuti nell’EP Valvonauta (Bonne Nouvelle e Piuma), altri due pezzi (accantonati dalla band perché non soddisfatti dell’esecuzione) sono Corpi (inedita) e Fiato Adolescenziale, registrati entrambi da Giorgio Canali nella stessa sessione del disco del 1999 e poi mixati nel 2019 da Alberto Ferrari all’Henhouse. A completare la tracklist, una versione acustica di Fuxia, una di Ormogenia recuperata da vinile (poiché anch’essa dispersa) e una “primordiale” Ormogenia registrata su 4 piste a cassetta nel corso di una delle tante jam casalinghe (Da Giordi); in chiusura un passaggio abbozzato in acustico (Oggi) e una versione live di Shika (altro inedito). ll triplo vinile contiene 2 LP interamente dedicati all’album originale rimasterizzato da Giovanni Versari, sound engineer di fiducia dei Verdena, mentre il terzo LP contiene gli stessi “5 Relitti, 2 Residui, 2 Avanzi e un Demo” del secondo cd in digipack.

