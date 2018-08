La «Italo disco» spopola all’estero

Un bergamasco è in vetta alle classifiche Massimo Berti, in arte Wish Key, sta riscuotendo grande successo in Messico e in altri paesi europei con il suo ultimo disco.

«È una nicchia, ma la Italo-disco ha ancora molti appassionati in tutto il mondo, tanto che sono appena tornato dal Messico dove ho suonato in due locali della capitale. Il mio ultimo singolo sta andando molto forte lì». Poche parole, veloci e scandite come i bpm della sua musica, perché Massimo Berti, in arte Wish Key, con i suoni della disco ci vive da sempre. Nato artisticamente nei primi anni ’80, agli albori del boom della musica da ballare con movimenti sincopati e luci stroboscopiche, ha attraversato i fasti techno e l’elettronica. Esploso con la hit internazionale «Oriente Express», datata 1983 con Manilo Cangelli e Lorella Ghilardi, chi avrebbe pensato che lui, bergamasco doc, nel 2018 sarebbe stato chiamato per una piccola tournè in Messico.

Dopo un prolungato silenzio discografico a febbraio è uscito il suo nuovo singolo «Main in The Air», pubblicato con il suo nome storico Wish Key, che è balzato in alto nelle classifiche messicane e in molti altri Paesi europei. Ma non è una sorpresa per Massimo, che il prossimo 21 agosto compirà 59 anni, Wish Key è un globetrotter della musica, perché nel nostro Paese paradossalmente la Italo-disco dopo il successo degli anni ’80 è stata snobbata. Non così in Germania e Inghilterra, dove le maggiori hit di Ivan Cattaneo, Jo Squillo, Alberto Camerini, Claudio Cecchetto, Righeira, solo per citarne alcune, sono considerate tutt’oggi di culto. Dopo aver iniziato la sua carriera a Bergamo sulla spinta di Severo Lombardoni, allora patron della Dicomagic Records, a 32 anni, Massimo, si è trasferito a Minorca, dove per un decennio è stato il dj resident della Cova d’en Xoroi. Ora gira per il mondo, portando con sè l’atmosfera spensierata e festante che si respirava e si ballava nello Stivale negli anni ’80. Ecco il video del nuovo singolo di Wish Key.

