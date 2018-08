Ancora sosta selvaggia a Orio - Il video

L’idea: perchè non mettere dei dissuasori? Il video è delle 14.30 e lo ha fatto un lettore che è transitato sotto il cavalcavia di via Aeroporto. Ancora sosta selvaggia nei pressi dello scalo di Orio al Serio.

La sosta selvaggia a lato della strada provinciale d’accesso all’aeroporto di Orio continua nonostante il divieto di fermata in vigore da giovedì scorso, istituito dalla Provincia dallo scorso mese. Ma il problema delle numerose auto che in attesa dei passeggeri si fermano abusivamente a lato della strada, incuranti dei divieti, continua a riproporsi. Il video qui pubblicato risale alle 14.30 di lunedì 13 agosto: «La situazione è improponibile , un incubo ogni giorno - scrive Andrea Gotti, che propone -: perchè non mettere dissuasori oltre alla multe che bisognerebbe dare ogni giorno?».

