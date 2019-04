Auto scassinata a Stezzano

Il post in Fb: i pezzi al mercato nero Un fenomeno, quello di colpire auto nuove per rubare pezzi che poi vengono rivenduti, che è diffuso in tutta Italia. La segnalazione a Stezzano tramite Fb.

Segnalazione su Fb nel gruppo social di «Sei di Stezzano se,,»: una donna ha segnalato «quanto successo due notti fa (mercoledì, ndr) alla macchina nuova di mio marito» scrive e aggiunge: «Voglio condividere per avvisare i compaesani e non, di non lasciare le auto nuove parcheggiate in strada durante la notte». Il colpo è avvenuto in via Edison, zona «Ristorante Genio». Un fenomeno, quello di colpire auto nuove per rubare pezzi che poi vengono rivenduti, che è diffuso in tutta Italia. «Soprattutto con Bmw - risponde un utente della pagina Fb -, soprattutto con interni sportivi. Ci mettono pochissimo e nessuno sente mai nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA