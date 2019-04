Cade in bici per strada

Muore una persona a Bagnatica Tragedia sulla strada a Bagnatica martedì 9 aprile: una persona è morta in via Roma in seguito a una caduta in bicicletta.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 ma ancora non si conoscono le generalità della persona che è deceduta in seguito a una caduta in bicicletta. Non si sa neppure la dinamica: se si è quindi trattato di un malore e di una conseguente caduta a terra o di uno scontro. Sul posto un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA