Come scegliere il pronto soccorso Con Salutile il numero di pazienti in coda

Con Salutile il numero di pazienti in coda Mentre il pronto soccorso di Seriate è chiuso, a seguito dell’incendio che è scoppiato nel pomeriggio di martedì, molto utile la app della Regione Lombardia che aiuta a capire i flussi all’interno delle altre strutture sanitarie della Bergamasca.

Un servizio utile che permette al cittadino di sapere dove dirigersi e i tempi d’attesa che troverà. Le raccomandazioni per un corretto accesso al pronto soccorso, comunque, restano quelle che il personale sanitario ripete da tempo: evitare di usare il pronto soccorso come una scorciatoia, non presentarsi se non ci sono reali necessità, per disturbi non urgenti rivolgersi al proprio medico o al servizio di continuità assistenziale.

Proprio per evitare attese è possibile consultare la app di Regione Lombardia «Salutile» (clicca qui per scaricarla o scaricala dal cellulare), che fornisce il numero di pazienti presenti nei vari pronto soccorso di città e provincia, per scegliere meglio la struttura a cui rivolgersi. Permette anche di visualizzare l’ospedale più vicino e indica l’attesa in tempo reale e l’indice di affollamento, con anche il gradi di gravità dei pazienti in attesa.

Facendo una simulazione alle 9.40, le schermate pubblicate dimostrano come sia possibile verificare il grado di affollamento, struttura per struttura. Attualmente a Seriate resta comunque aperto il Pronto Soccorso pediatrico e ginecologico.

