Curno, la neve non ferma l’assalto Boom per il nuovo polo commerciale

Curno, la neve non ferma l’assalto

La neve e il freddo pungente non hanno rovinato l’inaugurazione del polo commerciale di via Fermi a Curno, con centinaia e centinaia tra clienti e curiosi che si sono recati nella nuova area per scoprire il discount Aldi, la catena DM Drogerie Markt e il ristorante KFC, acronimo del famoso Kentucky Fried Chicken.

Il primo operatore a spalancare le proprie porte ai visitatori è stato Aldi, il colosso tedesco della grande distribuzione che proprio ieri, nel Nord Italia, ha inaugurato i suoi primi dieci store. Anche DM Drogerie Markt, la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, ha registrato il tutto esaurito nel suo punto vendita da 600 metri quadrati. Ottima partenza , infine, anche per KFC che, dopo il ristorante di Oriocenter, è sbarcato a Curno con un locale da 450 metri quadri e un’importante novità: la formula «drive», che consentirà di gustare il famoso pollo anche comodamente da casa.

