Curno piange mamma Lucia

Oggi pomeriggio l’ultimo saluto A 49 anni una malattia neurologica l’ha portata via in poco tempo: grande dolore a Curno per Lucia Locatelli.

Grande dolore a Curno per Lucia Locatelli, 49 anni, morta giovedì scorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dov’era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neurologica. Lucia da tutti è ricordata come una donna solare. A metà maggio è stata colpita da un’improvvisa malattia celebrale: operata e curata all’ospedale cittadino, sembrava che riuscisse a riprendersi, ma purtroppo la malattia non le ha dato scampo e giovedì il suo cuore ha cessato di battere lasciando nel dolore i due figli di 18 anni e 12 anni, il loro papà Federico, i genitori, il fratello e i tanti amici. Lunedì 10 giugno alle 15 si terrà la funzione funebre nella chiesa parrocchiale di Curno.

