Giornata nera per chi viaggia in aereo

Già 16 voli cancellati da e per Orio al Serio Giornata nera per chi viaggia in aereo mercoledì 25 luglio per lo sciopero del personale di volo Ryanair.

Prime cancellazioni nella mattinata di mercoledì 25 luglio nei voli in partenza e arrivo a Orio al Serio per lo sciopero annunciato del personale della compagnia aerea low cost Ryanair. Si segnalano già nove voli cancellati in partenza da Orio con la compagnia aerea irlanderse: in particolare quelli per Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg e Brindisi, Corfù. Sette i volo cancellati in arrivo all’aereoporto internazionale bergamasco: da Oradea, Catania, Londra, Vigo, Marrakech, Brindisi e Parigi.

Oggi è previsto lo #sciopero del personale #Ryanair, si prevodono disagi e possibili cancellazioni dei voli anche da Malpensa e Orio. Su BGY @MilanBergamoBGY ci segnalano ritardi diffusi già sui primi voli del mattino, informatevi sullo stato del vs volo! @bgy_bis — Aeroporti Lombardi (@aptlombardi) 25 luglio 2018

Lo sciopero è iniziato alla mezzanotte del 24 luglio e terminerà alla mezzanotte del 25. Le fasce garantite sono quelle dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, non dovrebbero esserci cancellazioni in questi orari ma è probabile che ci siano ritardi lungo le tratte. La compagnia aerea ha annunciato sul suo profilo Twitter di aver cancellato i voli per 50 mila passeggeri in Spagna, Portogallo e Belgio e che non ci saranno ulteriori cancellazioni nella giornata odierna.

Gli aeromobili Ryanair nello scalo bergamasco sono 17, gli assistenti di volo 370 e i piloti 150. Ogni aeromobile copre in media 6 tratte al giorno, per un totale di 108 voli giornalieri. Di questi, secondo le stime della Uil, ne verranno garantiti circa il 30-35%, mentre il restante 70% saranno cancellati.

