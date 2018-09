Tragico investimento a Lallio

Muore 24enne, grave il padre 64enne L’incidente è avvenuto alle 9.40 di sabato 1° settembre su via provinciale.

Sono intervenute due ambulanze e due auto mediche a Lallio per soccorrere padre e figlio che sono stati investiti sulla strada provinciale. Il 24enne è morto appena giunto in ospedale a causa della gravi ferite riportate, il 64enne sarebbe molto grave.

Da una prima ricostruzione di quanto avvenuto, i due, avevano parcheggiato l’auto da un lato della strada e stavano attraversando per entrare in una carrozzeria, quando è sopraggiunta un’auto guidata da un uomo che viaggiava in direzione Dalmine. L’impatto è stato violentissimo tanto che padre e figlio sono stati scaraventati a terra e sono finiti nella roggia che costeggia la carreggiata. Le loro condizioni sono apparse subito gravissime. Avevano fratture in ogni parte del corpo. Sul posto anche i carabinieri di Curno, la Polizia locale di Lallio e la Polizia Stradale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA