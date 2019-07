Il volo Orio - Roma «è strategico»

Resterà anche in autunno Il collegamento Alitalia conferma la tratta: prenotazioni anche dopo il 28 ottobre, quando riaprirà Linate.

Il volo Alitalia Bergamo-Roma rimarrà all’aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio anche dopo la riapertura al traffico aereo di Milano Linate. Sul sito web della compagnia di bandiera, infatti, questo volo è diventato acquistabile anche a partire dal 28 ottobre ossia dal giorno dopo che la pista rifatta dello scalo milanese tornerà a essere percorribile dagli aerei. E dopo che, quindi, sarà ritornato al suo posto tutto il traffico che, per i prossimi tre mesi, dal 27 luglio al 27 ottobre, verrà smistato da Linate agli altri aeroporti vicini, fra cui appunto «Il Caravaggio». Si tratta sicuramente di una bella notizia per il mondo economico, e non solo, della Bergamasca che, d’ora in poi, tornerà ad avere un collegamento aereo diretto con la Capitale e con il suo aeroporto Roma Fiumicino. Per svolgere il servizio Alitalia metterà a disposizione un Embraer 190 (bimotore che può portare un centinaio di passeggeri). Ora che è passato da transitorio a permanente, si può dire che questo collegamento risponda a una strategia condivisa da Alitalia e Sacbo, fondata sulla convinzione che il volo Alitalia Bergamo-Roma sarà in grado di attrarre un’utenza importante. La conferma arriva dal direttore generale della società aeroportuale Emilio Bellingardi.

Durante i tre mesi di chiusura dell’aeroporto di Linate da «Il Caravaggio» saranno quattro i voli in direzione della Capitale: alle 6,45; 11,15; 14,50 e 19,05. Il ritorno, invece, è previsto per le 9,20, le 13, le 17,15 e le 21,40. Dopo il 28 ottobre, quando questo volo diventerà permanente (un’alternativa a quello previsto a Linate che verrà comunque ripristinato), le partenze si ridurranno a tre: saranno alle 6,45, alle 11,10 e alle 17,25 con il rientro fissato alle 9,20, 15,25 e 21,40. Il tragitto avrà la medesima durata: 1 ora e 15 minuti.

La società aeroportuale de «Il Caravaggio» ha già inoltre stabilito che tutti i viaggiatori Alitalia dello scalo orobico potranno utilizzare il servizio «Fast track» (passaggio riservato che permette un accesso rapido ai controlli di sicurezza) e avranno un Gate riservato: l’A10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA