In auto contro palo della luce e fugge

Rintracciato 22enne, non ha la patente È successo a Dalmine, la Polizia locale lo ha cercato per fargli pagare i danni , poi ha scoperto che era senza patente. Maxi-multa da 5mila euro.

È andato a sbattere contro un palo della luce in via Pesenti a Dalmine, ha chiamato il carroattrezzi per portare via la macchina incidentata ma non ha avvisato le autorità del danno arrecato, così gli agenti attraverso le telecamere di sorveglianza sono riusciti a risalire all’autore.

Si tratta di un 22enne commerciante di auto, di una famiglia rom di Dalmine che il 2 luglio stava guidando una Golf con targa prova e ha perso il controllo dell’auto. Convocato al comando per rispondere di quanto accaduto, dopo ulteriori accertamenti il 22enne risultava aver guidato sprovvisto della patente di guida, perchè mai conseguita, in violazione dell’art. 116 comma 15 del vigente Codice della Strada; come conseguenza una sanzione pari a 5.110 euro (la guida senza patente, considerata reato penale sino a qualche anno fa, fu depenalizzata dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).

Le ulteriori violazioni delle quali il 22enne è chiamato a rispondere sono guida pericolosa e danneggiamento di pertinenze stradali; la sua compagnia assicurativa, inoltre, dovrà provvedere al risarcimento del danno patito dal Comune di Dalmine. Ancora al vaglio, al momento, la posizione del carro attrezzi intervenuto per il recupero del mezzo.

