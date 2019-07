Incidente sulla provinciale Valle Seriana

Nove feriti: c’è anche un bimbo di 12 anni L’incidente tra più veicoli all’altezza della Faip di Ranica: sul posto tre ambulanze per i soccorsi.

Ci sarebbero almeno nove feriti, tra cui un bambino di 12 anni, in un incidente che ha coinvolto più veicoli sulla strada provinciale 35 della Valle Seriana all’altezza della Faip di Ranica sul confine con Torre Boldone. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10 di martedì 16 luglio e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Gli altri feriti (non gravi) sono: una ragazzina di 14 anni, un ragazzo di 19 anni e una giovane di 24 anni, due donne di 57 e 70 anni e tre uomini, uno di 78 anni e due di 48 anni. Lunghe code si sono create intanto in entrambi i sensi di marcia.

