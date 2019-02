Inversione e schianto auto-moto a Curno

Tra i feriti due ragazzi di 13 e 14 anni Schianto tra auto e moto a Curno, sulla strada che porta verso Ponte San Pietro. Cinque le persone rimaste ferite.

Un’inversione in una zona pericolosa, la moto che sopraggiunge e l’inevitabile schianto. Incidente nel primo pomeriggio a Curno, sulla via Lecco all’altezza del civico 71, verso Ponte San Pietro. Un’auto con a bordo tre persone ha improvvisamente svoltato a 360 gradi con un’inversione a U che ha colto di sorpresa un motociclista in transito sulla strada. In sella alla moto c’era un uomo insieme al figlio 14enne. Mentre nell’auto, oltre all’uomo alla guida, si trovava una donna a una ragazzina di 13 anni. Sul posto sono giunte tre ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale Papa Giovanni e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

