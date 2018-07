Lallio, al parco si allena... la mente

Percorso con esercizi per la memoria Non solo ginnastica, sono stati posizionati cartelli con esercizi per la memoria

L’assessorato ai Servizi sociali, sposa un progetto elaborato da Ats.

Un «percorso vitae» per prevenire il decadimento cognitivo e l’invecchiamento mentale. È quel che da poco si trova posizionato in vari punti sui vialetti del Parco dei Gelsi di via Pesenti, a Lallio, la più grande area verde del paese. L’assessorato ai Servizi sociali ha aderito al progetto «Chi ha gambe ha testa», elaborato dal Dipartimento di prevenzione salute dell’Ats (diretto da Giuliana Rocca) in collaborazione con i reparti di Neurologia delle strutture ospedaliere pubbliche e private del territorio.

