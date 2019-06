Mercoledì apre Iperal a Treviolo

Trentotto nuove assunzioni Il supermercato in via Europa sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21. Dal 10 luglio attivo anche il servizio di spesa online.

Dopo soli sei mesi di cantiere apre a Treviolo, in viale Europa, il nuovo supermercato Iperal, azienda originaria della Valtellina che oggi conta 41 punti vendita (compreso quello treviolese) in sette province lombarde. L’apertura è prevista per mercoledì 26 giugno. Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 8 alle 21 con orario continuato. Dei 57 collaboratori del nuovo punto vendita di viale Europa 38 sono neo-assunti, tra cui alcuni giovani alla prima esperienza lavorativa. Dal 10 luglio sarà attivo anche il servizio «Spesa on line».





