Montenegrone, lavori urgenti

Valle Seriana, chiude la galleria Lo ha deciso l’amministrazione provinciale per la notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo.

È stata ordinata la chiusura a partire dalle ore 21 di venerdì 1° marzo del tratto sulla ex statale 671 Valle Seriana dallo svincolo di Pedrengo/Torre de’ Roveri allo svincolo di Nembro, comprendente la galleria Montenegrone, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di pulizia e di messa in sicurezza del piano viabile e della segnaletica verticale all’interno della galleria. La decisione è stata presa dal servizio Viabilità della Provincia.

Il tratto rimarrà chiuso fino alle ore 06:00 di sabato 2 marzo.

La presenza di operai lungo il tratto oggetto dei lavori e le operazioni relative potranno iniziare un ora prima e terminare un ora dopo gli orari indicati. Il traffico verrà deviato in direzione Nord allo svincolo di Pedrengo/Torre de’ Roveri lungo le strade provinciali 69, 70 e 65 e in direzione Sud allo svincolo di Nembro lungo la strada provinciale 35.

