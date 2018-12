Nevischio in Bergamasca

Segnalazioni a Osio Sopra Prime segnalazioni di fiocchi di neve in Bergamasca, nella serata di domenica 16 dicembre. Un lettore ci informa da Bagnatica: si tratta del primo nevischio, leggero ma continuo. Primi fiocchi a Osio Sopra. Nelle Valli niente neve ma grande freddo con la temperatura sotto lo zero.

Intanto il Comune di Bergamo è pronto per ogni evenienza: è scattato il Piano neve. Domenica, dalle 14, sono entrati in azione i mezzi di Aprica, braccio operativo responsabile del Piano, a cui si aggiungono i trattori dei 19 terzisti. Nel cortile della sede centrale di via Moroni ci sono 1.800 tonnellate di sale. «Siamo già in pre-allerta – spiega Renato Pennacchia, responsabile movimento Bergamo per Aprica –. Sono attesi al massimo 10 centimetri di neve, ma con le temperature rigide di questi giorni, potrebbe attaccare facilmente. Difficile fare previsioni, perché diversi fattori incidono, dall’umidità al tipo di neve». L’evento nevoso dovrebbe comunque essere lieve.

«A Bergamo sono previsti circa 2 centimetri di neve – illustra Paolo Corazzon, meteorologo di 3b Meteo –. È in arrivo una perturbazione atlantica, con temperature basse già dalla mattina, seguite da precipitazioni. La perturbazione interesserà principalmente la bassa Lombardia e l’Emilia. Anche a Bergamo arriverà la prima spruzzata di neve, che non dovrebbe però creare grossi problemi». La macchina del Piano neve, con 120 mezzi in reperibilità e 10 unità operative h24, è pronta a intervenire su 43 percorsi e 320 km di viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA