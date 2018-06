Nuovo supermercato a Scanzorosciate

Già iniziati i primi colloqui di lavoro Entro la fine dell’anno a Scanzorosciate verrà inaugurato un nuovo supermercato targato Iperal. Sono infatti partiti da pochi giorni i lavori di realizzazione del nuovo edificio commerciale in via Galimberti, al confine con Pedrengo.

Lì, in un’area di circa duemila metri quadrati edificabili, sorgerà il nuovo store che, secondo un primo cronoprogramma, dovrebbe aprire al pubblico il prossimo ottobre. «Quest’area – spiega il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati – era di proprietà di un privato ed è inserita in un contesto molto più ampio, di complessivi 11 mila metri quadrati di superficie. Di questi, circa tremila sono stati resi edificabili nel 2009 per consentire a un’attività locale di ampliare la propria produzione. Il privato, nei mesi scorsi, ha però venduto duemila metri quadri dei tremila edificabili ad Iperal, una catena della grande distribuzione di Sondrio, che realizzerà il supermercato». Il Comune ha ottenuto anche un importante impegno da parte dell’azienda per le assunzioni dei nuovi lavoratori. «Almeno il 35 per cento dei lavoratori che saranno assunti – conclude Casati – dovranno essere residenti a Scanzorosciate. Le selezioni per il nuovo personale sono già scattate e, grazie allo Sportello Lavoro del Comune, oltre 150 persone si sono presentate ai primi colloqui».

