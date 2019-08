Orio cresce, ecco l’aeroporto del futuro Ampliamento da 10. 565 metri quadri

Orio cresce, ecco l’aeroporto del futuro

Un nuovo ampliamento da 10.565 metri quadri più altri 2.245 da riqualificare. Base di gara, 25 milioni di euro, ma chiaramente Sacbo punta a cavarsela con meno. L’aeroporto di Orio diventa ancora più grande: scade il 23 agosto il termine per depositare le offerte per la realizzazione del lotto 1B dell’aerostazione, quello lato Bergamo. L’area interessata dai lavori è all’estrema sinistra dell’attuale aerostazione, verso ovest. Il nuovo corpo, su tre livelli, si svilupperà in parte in parallelo al parcheggio in struttura: piano terra, ammezzato e primo piano. Visto da dentro, il punto di riferimento è la zona dell’attuale McDonald’s: il cantiere proseguirà oltre quegli spazi , in continuità con la struttura. L’intervento prevede la realizzazione di 5 nuovi gate per destinazioni Schengen, 3 nuovi torrini d’imbarco dotati di ascensori (per passeggeri con ridotta mobilità), 3 nuovi nastri di riconsegna bagagli, spazi per attività commerciali e un nuovo polo per gli uffici dei vari Enti di Stato, oltre ad un punto di contatto medico all’estremità ovest del nuovo edificio.

