Orio, prime cancellazioni e ritardi

Nuova giornata nera per Ryanair Lo sciopero annunciato del personale Ryanair in Germania, Belgio, Olanda, Irlanda e Svezia provoca fin dal primo mattino ritardi e cancellazioni.

Tre voli cancellati e qualche ritardo: è il bilancio in prima mattinata di venerdì 10 agosto dello sciopero del personale di volo di Ryanair in Germania, Belgio, Irlanda e Svezia. Sono proprio i voli da e per Bruxelles, Dusseldorf e Berlino quelli cancellati anche allo scalo di Orio al Serio. Primi ritardi su altri voli. Si tratta però di disagi ampiamente preannunciati da parte della compagnia aerea irlandese nei giorni scorsi che ha anche assicurato che i passeggeri potevano spostare gratuitamente il volo cancellato e che l’85% dei voli, su base europea, sarebbe stato garantito. In tutto - fa sapere la stessa compagnia - sono 400 i voli cancellati in Europa per lo sciopero dei lavoratori del settore.

Update for Friday August 10th: pic.twitter.com/g9qWugyRr0 — Ryanair (@Ryanair) 9 agosto 2018

