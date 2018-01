Orio, video virale della Iena Luigi Pelazza

«Che scortese un’agente della dogana» La Iena Luigi Pelazza ha condiviso sulla sua pagina Facebook un filmato registrato nel parcheggio dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

La notizia è riportata su diversi social e sito web tra cui Deejay.it: «Sentite cosa mi è successo poco fa all’aeroporto» scrive la Iena nello stato che accompagna il video del 12 gennaio, dove racconta l’incontro con un’agente della Dogana in borghese a Orio, sceso dal volo Alghero-Bergamo.

Senza identificarsi, un’agente della Dogana in borghese gli avrebbe chiesto all’improvviso di mostrarle quanti soldi avesse con sé.«Agenti della dogana», afferma in conclusione, «insegnate bene a questa ragazza a lavorare, prima di tutto ci vuole l’educazione ed è necessario che quando fermate qualcuno in borghese, spieghiate chi siete e che dovete fare un controllo. E se volete, quando avete finito il controllo, potete dire grazie e arrivederci». E nello stato ribadisce: “Chi è d’accordo con me?”.Il video ha raccolto in quattro giorni oltre un milione e mezzo di views, 25mila like e 25mila condivisioni.

