Passeggero con 40.500 € non dichiarati

Bloccato ucraino allo scalo di Orio Ben 40.505 euro: è questa la cifra sequestrata all’aeroporto di Orio al Serio dall’ufficio delle Dogane a un passeggero ucraino.

Nel corso dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bergamo in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio hanno scoperto, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, denaro non dichiarato per un importo complessivo di 40.505 euro. La valuta, in banconote di vario taglio, è stata rinvenuta durante i controlli effettuati nei confronti di un passeggero di nazionalità ucraina in entrata nel territorio nazionale.

Nel rispetto della vigente normativa valutaria, il trasgressore si è avvalso della facoltà di estinguere la violazione mediante l’oblazione immediata, effettuando il pagamento di 4.575,75 euro, pari al 15% della parte eccedente il limite consentito dei 10.000 euro.

