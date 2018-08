Ritardi per Lampedusa e Lanzarote

A Orio viaggiatori in attesa per oltre 6 ore Non c’è pace per la tratta Orio al Serio-Lampedusa con la compagnia Blu Panorama che in questa estate ha creato non pochi problemi ai viaggiatori bergamaschi o comunque in transito da Bergamo.

«Solo» sei ore e mezzo di ritardo, ma finalmente il volo di Lampedusa della Blu Panorama è partito. Non c’è pace per la tratta Orio al Serio-Lampedusa con la compagnia che in questa estate ha creato non pochi problemi ai viaggiatori bergamaschi o comunque in transito da Bergamo.

Il volo BV2682 sarebbe dovuto partire alle 11.30 e l’imbarco è stato chiuso alle 17.30 con decollo alle 17.52. In questa domenica di festa e di ultime vacanze c’è anche un volo Ryanair delle 13.30 per Lanzarote in ritardissimo: la partenza si è verificata pochi minuti dopo le 19, con inevitabile ritardo anche sugli arrivi.

