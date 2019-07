Polizia a Orio, la denuncia dei sindacati

«Poco personale, sicurezza a rischio» Una nuova segnalazione dei sindacati della Polizia di Stato in merito al difficile lavoro allo scalo aeroportuale.

Continuano le segnalazioni dei sindacati Fsp della Polizia per «denunciare la drammatica situazione che si protrae da quasi due anni nei confronti degli operatori in servizio a Orio al Serio». Secondo i rappresentanti dei lavoratori la situazione in aeroporto è critica per diversi motivi: «l’assenza di personale che effettivamente svolge servizi di sicurezza e prevenzione (capita di iniziare il turno di servizio senza alcuna pattuglia, scrivono i sindacati); soggetti arrestati e respinti non possono essere vigilati per mancanza di personale; controlli di frontiera sono eseguiti in modo ordinariamente irregolare: non viene applicato quanto previsto dal Regolamento di Schengen in ordine al controllo sistematico e, ancor più grave, si effettuano “snellimenti” (ex art. 9 Reg. UE 399/2016) non registrati» scrivono, aggiungendo i «continui lamenti da parte dell’utenza: grida e cori di vergogna contro la Polizia di Stato e lo Stato italiano da parte dei passeggeri in attesa di effettuare i controlli di frontiera, c’è un forte rischio di problemi di ordine pubblico poiché la struttura, l’affluenza e il personale addetto alla sicurezza non sono per niente proporzionati ed adeguati».

I sindacati portano come esempio anche la giornata di domenica 30 giugno: «Si faceva fatica a transitare nei saloni dedicati ai check-in. Nessuna pattuglia in servizio effettivo, o meglio: pattuglia appiedata e automontata impegnate alla frontiera per il numero immenso dei voli extra-Schengen che vengono gestiti in partenza e in arrivo. Anche in questa giornata non si sono potuti assicurare i controlli previsti dal Regolamento di Schengen: è ormai ordinaria amministrazione, soprattutto la domenica».

