Ponteranica, l’allarme del sindaco

«Non bevete acqua del rubinetto» Il sindaco di Ponteranica, Alberto Nevola, avvisa i cittadini: per il forte temporale di domenica 27 maggio acqua non potabile nelle prossime ore.

Il sindaco di Ponteranica, Alberto Nevola, mette in guardia i residenti del paese dell’hinterland: a causa dei forti temporali della notte tra domenica 27 maggio e lunedì 28 maggio l’acqua potrebbe non essere potabile. Sul gruppo Facebook «Sei di Ponteranica se» il primo cittadino mette in guardia: «Attenzione: a causa dei forti temporali notturni Uniacque ci segnala che potrebbero non essere garantite le condizioni di potabilità per le prossime ore. Vi invitiamo a non bere l’acqua del rubinetto fino ad avviso contrario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA