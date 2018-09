Ponteranica, malore in oratorio

Muore il parroco don Sergio Scotti I soccorsi sono stati chiamati pochi minuti prima delle 21 di giovedì 20 settembre, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Una notizia che in pochissimo tempo ha fatto il giro della comunità lasciando sgomenti i parrocchiani. Poco prima delle 21 è morto don Sergio Scotti, parroco di Ponteranica mentre in oratorio stava partecipando a una riunione del consiglio parrocchiale. Don Sergio Scotti si è accasciato a terra e non si è più rialzato. Aveva 55 anni. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati sul posto con un’ambulanza e un’auto medica.

