Professoressa uccisa a Seriate

Il marito andrà a processo Antonio Tizzani andrà a processo il 4 dicembre per l’omicidio della moglie Gianna Del Gaudio. Lo ha stabilito nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio il giudice dell’udienza preliminare.

Antonio Tizzani andrà a processo il 4 dicembre per l’omicidio della moglie Gianna Del Gaudio. Lo ha stabilito nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio il giudice dell’udienza preliminare Lucia Graziosi, davanti al quale è comparso l’ex ferroviere in pensione, indagato, ma a piede libero, per il delitto della prof sessantatreenne in pensione dall’indomani dell’omicidio, avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza della notte tra il 26 e il 27 agosto del 2016 nella loro casa di Seriate.

Il giudice ha deciso di rinviare a giudizio Tizzani, contro il quale i carabinieri di Seriate e Bergamo hanno raccolto tutta una serie di elementi, tra cui la testimonianza di alcuni abitanti della zona di piazza Madonna della Neve, che hanno riferito di aver sentito delle grida provenire dall’abitazione Tizzani-Del Gaudio, una villetta a schiera: grida che si sarebbero sopite soltanto in contemporanea con l’orario del delitto. E poi sono trapelati nei giorni scorsi anche i testi degli interrogatori dei due figli della coppia, Mario e Paolo, che hanno riferito ai carabinieri di come Antonio Tizzani usasse praticamente in maniera regolare, e da tanti anni, violenza fisica nei confronti della moglie e loro madre.

A livello difensivo, l’ex ferroviere si è sempre detto innocente, incolpando un fantomatico malvivente incappucciato, che si sarebbe introdotto nella loro casa (che aveva le porte aperte in quanto piena estate), avrebbe sorpreso la moglie Gianna alle spalle mentre lavava i piatti in cucina, e l’avrebbe sgozzata.

Tizzani – che, stando al suo racconto si trovava nel giardinetto antistante la casa ma sul lato opposto rispetto alla cucina – a quel punto sarebbe rincasato e, attraversato il soggiorno ed entrato in cucina, avrebbe visto la moglie a terra e, di sfuggita, l’incappucciato che scappava dalla porta sul retro, dov’è presente un altro piccolo giardino privato.

