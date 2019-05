Raduno Fortnite a Stezzano

Sfide, premi e i consigli degli esperti Torna a grande richiesta l’evento Battle Royale per gli appassionati di Fortnite al centro commerciale Le Due Torri. Lo scorso anno vi avevano partecipato più di trecento adolescenti, pronti a sfidarsi al videogioco più in voga tra i giovanissimi. Visto il successo riscosso, lo shopping center di Stezzano ha deciso di riproporre il contest anche quest’anno.

Sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10 alle 20, verranno messe delle consolle della Play Station 4 a disposizione di chi vorrà giocare, sia per chi si avventura sull’isola per la prima volta, sia per i giocatori esperti. A gestire l’evento ci saranno gli specialisti di LiveLeague, pronti ad insegnare le prime mosse o a dare consigli e suggerimenti tattici a chi invece sa già come funziona. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto. Si può anche raggiungere il centro commerciale in gruppo e organizzare sfide rapide con i propri amici.

Sia sabato che domenica, dalle 15 alle 19, ci sarà invece un contest a coppie al quale, per poter partecipare, è necessaria l’iscrizione. Basta trovare un amico con il quale allearsi e formare la propria squadra e sfidare gli avversari. Si potranno fare massimo tre tentativi (in base al numero di iscritti) e si dovranno accumulare punti: 2 ogni avversario eliminato e 10 ogni vittoria alla battle royale. È importante ricordarsi di portare le proprie cuffie gaming ma il controller sarà fornito dagli organizzatori e non si potrà cambiare.

Alle 20 di domenica la premiazione: i primi dieci team della classifica generale riceveranno dei simpatici omaggi, i primi 5 classificati vinceranno una ricarica da 20 euro mentre dal sesto al decimo classificato una da 10 euro. Le ricariche possono essere spese per «shoppare», ovvero fare acquisti all’interno del videogame: abbigliamento, oggetti vari, balletti.

Ma cos’è Fornite? Come si gioca? Ci sono cento giocatori su un’isola, impegnati in una battaglia tutti contro tutti e, nel giro di un quarto d’ora, ne resterà solamente uno e sarà il vincitore. Si tratta di un video game che mischia l’azione al divertimento: si utilizzano armi e lo scopo è quello di eliminare virtualmente tutti gli avversari, ma la grafica ricorda il fumetto, il cartoon, nessuna scena splatter, il sangue non si vede proprio.

Si gioca on line e ci si può dare appuntamento con i propri amici per trovarsi nello stesso momento sull’isola e sfidarsi con tutte le armi che si riescono a trovare. Per vincere si hanno solo 15 minuti: c’è infatti un campo energetico, dentro al quale devono restare tutti i giocatori, che si stringe con il passare del tempo. Allo scadere del quarto d’ora i migliori si trovano faccia a faccia e combattono fino a quando non rimane solamente un avatar.

