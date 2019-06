Nuovo manto stradale per la provinciale ex SS 498 dir a Seriate

Riasfaltata la Soncinese a Seriate

Tolto il limite di 50 chilometri orari La strada, che si presentava in forte stato di deterioramento, è una arteria fondamentale per la viabilità bergamasca collegando l’asse Interurbano con il casello di Seriate e la sp ex SS 498 «Soncinese».

Con i lavori notturni eseguiti nel mese di giugno la Provincia di Bergamo ha completato l’intervento della riasfaltatura totale della strada provinciale ex SS 498 dir nel comune di Seriate. La strada, che si presentava in forte stato di deterioramento, è una arteria fondamentale per la viabilità bergamasca collegando l’asse Interurbano con il casello di Seriate e la sp ex SS 498 «Soncinese», che unisce il capoluogo con Romano di Lombardia e la provincia di Brescia.

L’intervento ha previsto un consolidamento del fondo stradale nei tratti più ammalorati e il completo rifacimento dell’asfalto con utilizzo di bitume modificato denominato «Hard» ad alte prestazioni e con elevati standard qualitativi in termini di resistenza e durata nel tempo. Sono stati asfaltati 2,5 km di strada per un totale di 35.000 mq di superficie con un costo complessivo dell’opera di 350 mila euro più Iva. Grazie all’intervento eseguito sarà revocata la previgente ordinanza di limitazione di velocità a 50 km/h resasi necessaria per il fondo fortemente dissestato. Esecutrice dei lavori è stata l’Impresa Legrenzi di Clusone.

