Rifiuti abbandonati sul ciglio della strada

Discarica a cielo aperto tra Gorle e Ranica La scorsa settimana dopo i lavori di manutenzione e il taglio di rovi e erba, è apparso questo spettacolo raccapricciante. Guarda le foto.

L’inciviltà regna sovrana. La segnalazione ci arriva da un residente di Gorle che passando da via Trento la scorsa settimana, non ha potuto far finta di niente e proseguire senza fermarsi a scattare qualche foto. Non si tratta, purtroppo, di uno spettacolo della natura, ma invece, un vero e proprio scempio generato dall’inciviltà di molte persone, almeno a giudicare dalla quantità di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

C’è di tutto nel piccolo canale di scolo che costeggia via Trento nella zona industriale, una strada che collega Gorle a Ranica. La massa di rifiuti è stata resa visibile dopo che alcuni operatori hanno tagliato rovi e erba alta sul ciglio della strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA