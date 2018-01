Ryanair: «Occhio ai falsi biglietti gratis»

E i piloti inglesi accettano l’aumento Su WhatsApp un messaggio truffa che obbliga la compagnia ad una rapida precisazione.

«Invitiamo tutti i nostri passeggeri a fare attenzione al seguente messaggio che sta girando su WhatsApp. Si tratta di un tentativo di spam che non ha niente a che fare con la nostra pagina ufficiale. Ryanair non ha un account su WhatsApp, tutte le nostre promozioni vengono pubblicate e pubblicizzate solo ed esclusivamente sulla nostra pagina web ufficiale e sui nostri account ufficiali su Facebook e Twitter. Tutti i canali verificati sono contrassegnati sempre dal badge di verifica»: così Ryanair sul suo profilo Facebook, in merito al messaggio che sta girando su WhatsApp promettendo 2 biglietti aerei gratis per celebrare i 33 anni della compagnia.

Intanto per Michael O’Leary, arrivano buone notizie sul fronte contrattuale: «Tutte e 15 le basi pilota del Regno Unito - tra cui London Stansted che in precedenza aveva respinto un accordo salariale migliorato - hanno ora votato a scrutinio segreto per accettare aumenti salariali fino al 20% e questi aumenti saranno pagati la prossima settimana nel libro paga di gennaio. Questi aumenti portano il pay di pilota di Ryanair nel Regno Unito al 20% in più rispetto ai concorrenti 737 operatori (Norwegian e Jet2)» annunciano gli irlandesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA