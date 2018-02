Ryanair, per l’estate Crotone più vicina

Nuovo collegamento da Orio al Serio Con Ryanair il collegamento da Bergamo a Crotone sarà attivo da giugno a fine agosto, per quindi tutta l’estate.

Da giugno e fino alla fine di agosto Ryanair opererà un volo giornaliero da Orio al Serio per Crotone e un collegamento, per tre volte alla settimana. È quanto annunciato dalla compagnia aerea che realizzerà i collegamenti in collaborazione con la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi. «Siamo lieti di annunciare - afferma Michael O’Leary, Ceo di Ryanair - questa rotta verso Crotone, una delle zone turistiche più belle d’Italia. Ryanair si augura che sia la prima di molte altre nazionali e internazionali, come parte dello sviluppo dei nostri servizi verso la Costa Ionica in partnership con il nuovo management Sacal».

© RIPRODUZIONE RISERVATA