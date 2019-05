Saluti da Praga, con 19 anni di ritardo

Cartoline spedite nel 2000 e arrivate ieri Su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, domenica 19 maggio, la storia: a Levate recapitate alcune cartoline spedite 19 anni fa da Praga. Una mamma: «Quando ce le hanno mandate uno dei miei figli non era neppure nato».

Diciannove anni. Diciannove anni per arrivare da Praga, la bellissima «città delle cento torri» nella Repubblica Ceca, a Levate. Cartoline dal passato, piuttosto remoto al tempo del tutti sempre connessi ovunque e in ogni momento. Ma tant’è, succede. È successo. Alcune cartoline inviate da Praga nell’ormai lontanissimo 23 luglio dell’anno Duemila – era l’alba del nuovo millennio – sono arrivate a destinazione in provincia di Bergamo ieri, sabato 18 maggio. Del 2019 però. Quasi novecento chilometri in 19 anni. Le hanno ricevute diversi in paese, un pensiero di una maestro d'asilo. E un po’ ci hanno riso sopra, che poste lumaca! Soprattutto una famiglia, quella di Daniela Giordano: non si spiegava come mai mancasse uno dei figli fra i nomi dei destinatari dei saluti in cartoncino. Semplice, quel figlio ha 18 anni. Quando la cartolina è stata spedita, forse era ancora solo nei pensieri dei suoi genitori.

