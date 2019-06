Scanzorosciate, vandali nel parco

Devastata la nuova area ristoro Scritte sui tavoli in legno e sulle panche, sigarette e spazzatura per terra: rovinata la nuova area ristoro del parco inclusivo di via Galimberti. Il sindaco: «E poi ci lamentiamo che i soldi non bastano mai...».

Vandali in azione nel parco inclusivo di via Galimberti a Scanzorosciate: la nuova area ristoro è stata rovinata con scritte in pennarello indelebile su tavoli e panche e per terra uno stuolo di mozziconi di sigarette. È successo nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno. «E poi ci lamentiamo che i soldi non bastano mai...» si è sfogato su Facebook il sindaco Davide Casati. «Un mix di rabbia, delusione e dispiacere» ha detto il sindaco per un’area rimessa a nuovo da poco tempo e già rovinata dall’inciviltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA